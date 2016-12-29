جماهير الأهلي تتسبب في إقالة مدير أمن الزمالك!

مرتضى منصور يقيل علاء مقلد من منصبه

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقالة علاء مقلد مدير أمن القلعة البيضاء بسبب وجود عدد كبير من جماهير الاهلي في مباراة القمة المصرية.

وكان عدد كبير من جماهير الأهلي قد حضر لمباراة القمة، حيث قاموا بشن هجوماً قوياً على لاعبي الزمالك خلال المباراة مما أثر على معنوياتهم.

وأصدر منصور قراراً بإقالة مقلد من منصبه عقب المباراة مباشرة، وهي الإقالة التي تعد الثالثة لمدير أمن الزمالك في الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن الاهلي نجح في تحقيق الفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في بتروسبورت.