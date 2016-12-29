مفاجآت بالجملة في قائمة الـ27 لاعباً لمنتخب مصر

كوير يعلن قائمة مصر استعداداً لأمم أفريقيا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وقرر كوبر استبعاد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك من قائمة المنتخب، بينما قرر ضم مروان محسن مهاجم الاهلي للقائمة في الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يتم تصفية القائمة إلى 23 لاعباً في الفترة المقبلة، وهو العدد المسموح به في المسابقات الرسمية الدولية والقارية.

وضمت قائمة منتخب مصر كلاً من:

حراسة المرمى: عصام الحضرى، شريف اكرامى، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع: احمد فتحي، احمد المحمدي، محمد عبد الشافى، احمد دويدار، احمد حجازى، سعد سمير، على جبر، عمر جابر، حمادة طلبة، كريم حافظ.

خط الوسط: عبد الله السعيد، ابراهيم صلاح، محمد الننى، محمد ابراهيم، طارق حامد، محمود حسن (تريزيجيه)، عمرو وردة، احمد جمعة، رمضان صبحى.

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن، احمد حسن (كوكا)، محمود عبد المنعم (كهربا).