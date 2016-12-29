تعليق كوميدي من عمرو أديب على خسارة الزمالك من الأهلي

عمرو أديب يعلق على خسارة الزمالك من الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب على خسارة نادي الزمالك من الاهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس بالدوري المصري.

وكان الاهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد مساء الخميس في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المعروف عن عمرو أديب انتماءه لنادي الزمالك، حيث دائماً ما يعلق على الهزائم التي يتلقاها الفريق الأبيض أمام المارد الأحمر.

وقال عمرو أديب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي قائلاً: ” هي دي قصة حياتي نعلب الماتش كله والأهلي يكسب “.

وأكمل: ” مش فاهم ده معناه أيه في كرة القدم الحديثة أو القديمة على العموم أنا فقدت إحساس الألم تماما “.