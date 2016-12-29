مؤمن زكريا: دك شباك الزمالك له مذاق خاص

مؤمن زكريا يعلق على هدفه في مرمى الزمالك

أكد اللاعب مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي على سعادته بالهدف الذي سجله لفريقه في شباك الزمالك خلال مباراة القمة المصرية.

ونجح الاهلي في الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، حيث سجل مؤمن زكريا الهدف الأول، بينما أضاف جونيور اجاي ثاني الأهداف.

وقال مؤمن زكريا بعد المباراة: ” سعيد للغاية بهدفي في مرمى الزمالك وبفوز الفريق بوجه عام، ولكن التسجيل في مرمى الأبيض له مذاق خاص بالنسبة لي “.

وتربع الاهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث بالترتيب.