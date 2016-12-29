البدري يوجه رسالة لمؤمن زكريا ويعتذر للزمالك

البدري يوجه اعتذاراً لجماهير الزمالك

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي رسالة إلى جماهير نادي الزمالك بعد الفوز الذي حققه فريقه على حساب الزمالك بهدفين دون رد في الدوري المصري.

كما وجه البدري رسالة أخرى إلى مؤمن زكريا في تعليقه الاول عن المباراة في تصريحات تليفزيونية، مشدداً على أنه كان يراهن على أداء اللاعب.

وقال المدير الفني للأهلي: ” اعتذر لجماهير الزمالك بسبب احتفالي المبالغ فيه أمامهم، لكن الفرحة كانت مسيطرة عليّ بشكل كبير “.

وأكمل: ” كنت أراهن على مؤمن زكريا قبل المباراة وذلك بسبب خبرته في مباريات القمة وقدرته على التعامل مع مباريات الزمالك بوجه عام “.

واختتم: ” كنا الأفضل في الشوط الاول، ولكن حدث هناك تراجع في الشوط الثاني الذي لعبنا خلاله بشكل تكتيكي، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز “.