مرتضى منصور لمحمد حلمي: لو منفذتش كلامي أتفضل أمشي!

مرتضى منصور يهاجم محمد حلمي

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمد حلمي المدير الفني للفريق بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري.

وشدد مرتضى منصور في تصريحات بعد المباراة على ضرورة أن يلعب مدرب الزمالك بثنائي هجومي، مشدداً على أن المدرب الذي لم يتمكن من الامر عليه أن يرحل.

وقال رئيس الزمالك: “أي مدير فني عايز يكمل في الزمالك يلعب برأسي حربة، واللي مش عاجبه كلامي يمشي مش عايزه”.

واختتم رئيس النادي الأبيض: “محمد حلمي ما عندوش أي عذر يخسر مباراة أو بطولة، التشكيل سيء للغاية في القمة، أي مدرب للزمالك يلعب على بطولة واللي مش هيكسب يمشي”.