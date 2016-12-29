بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأهلي يهزم الزمالك في قمة الدوري المصري

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على حساب الزمالك بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس.

ونجح مؤمن سليمان في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول من المباراة بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من حسين السيد ليودعها داخل شباك أحمد الشناوي.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الاول من المباراة بشكل تام، حيث نجح في وضع الزمالك داخل منتصف ملعبه طيلة أحداث النصف الأول من المباراة.

إلا أن تراجع الفريق في الشوط الثاني سمح للزمالك بالسيطرة على الكرة حيث هدد لاعبيه مرمى شريف إكرامي في أكثر من فرصة مؤكدة.

ونجح دفاع الأهلي وشريف إكرامي في إنقاذ المرمى الأحمر من خطورة الزمالك، حتى أطلق فيكتور كاساي حكم المباراة صافرته معلناً فوز القلعة الحمراء.

وفي الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة، استطاع البديل جونيور أجاي أن يضيف ثاني أهداف الأهلي ليؤكد على انتصار القلعة الحمراء في المواجهة.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الأهلي قد ارتفع إلى النقطة 45 ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المرتبة الثالثة.