مؤمن زكريا يتسبب في حادث مؤسف ببتروسبورت !

حادث مؤسف في بتروسبورت بسبب مؤمن زكريا

قام أحد إداريو نادي الزمالك بالاعتدداء على أحد اللاعبين الناشئين المختصين بجمع الكرات داخل ملعب بتروسبورت أثناء مباراة الفريق أمام الاهلي.

وجاء اعتداء إداري الزمالك على الناشيء بسبب رغبته في إلتقاط صورة “سيلفي” مع مؤمن زكريا خلال توجهه لغرفة خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول.

وعلى الرغم من انتماء الناشيء لنادي الزمالك، إلا أنه أصر على إلتقاط صورة مع مؤمن زكريا وهو ما أثار غضب إداري الزمالك ليتهجم عليه بالضرب.

وكان مؤمن زكريا قد نجح في تسجيل هدف التقدم للأهلي على حساب الزمالك خلال الشوط الاول بعدما حول كرة عرضية من حسين السيد لداخل شباك احمد الشناوي.