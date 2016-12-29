تدخل جديد من مرتضى منصور في تشكيل الزمالك

مرتضى منصور لمحمد صلاح: إيه حسني فتحي ده!

انفعل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على محمد صلاح المدرب العام للفريق خلال فترة الاستراحة الخاصة بمباراة الفريق أمام الأهلي.

ووجه مرتضى منصور رسالة لمحمد حلمي أثناء توجهه إلى غرف خلع الملابس، حيث طالبه بضرورة سد الثغرة المتواجدة في الجانب الأيمن للفريق.

وقال مرتضى منصور في حديثه لصلاح: ” إيه حسني فتحي ده، ده فاتح شارع وراه “، وذلك تعليقاً على تسجيل هدف الأهلي بسبب خطأ منه.

وكان الاهلي قد نجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق مؤمن زكريا بعد كرة عرضية من حسين السيد الذي تجاوز حسني فتحي بنجاح.