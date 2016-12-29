مرتضى منصور ينفعل على جماهير الأهلي بسبب “بسمة”!

مرتضى منصور يطالب جماهير الزمالك بالهتاف ضد الأهلي

شهد الشوط الاول من مباراة الاهلي والزمالك المقامة حالياً على ملعب بتروسبورت وجود حالة من التوتر في مقصورة الملعب الرئيسية.

وانفعل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على جماهير الأهلي المتواجدة خلال المباراة، بعدما هتفت ضد باسم مرسي مهاجم الأبيض.

وتدخل باسم مرسي بقوة على حسين السيد في أحد الكرات المشتركة، وهو ما أدى إلى هتاف جماهير الأهلي قد قائلة “بسمة .. بسمة “.

وجاءت هتافات جماهير الاهلي لتشعل غضب مرتضى منصور الذي طالبهم بالصمت، قبل أن يطالب جماهير الزمالك بالهتاف بقوة ضد النادي الأهلي.