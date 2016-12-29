بالفيديو.. مؤمن زكريا يواصل هوايته أمام الزمالك

مؤمن زكريا يسجل هدف التقدم للأهلي

نجح مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الاول لفريقه خلال المباراة التي تجمعه بالزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري.

واستطاع مؤمن زكريا أن يسجل الهدف الاول للأهلي بعد كرة عرضية من حسين السيد، ليحولها اللاعب داخل المرمى مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ولا يهد هذا الهدف هو الاول لمؤمن زكريا في شباك الزمالك، حيث سبق له التسجيل أكثر من مرة في شباك الأبيض منذ انتقاله منه إلى الاهلي.

ويتواجد مؤمن زكريا في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة الزمالك في ظل تواجده على حساب جونيور أجاي لاعب الفريق.