رسالة من ميدو لمرتضى منصور قبل مواجهة الاهلي

ميدو يصافح مرتضى منصور قبل القمة

حرص أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة على التواجد في مقصورة ملعب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي تقام حالياً.

وقام ميدو بالتواجد في ملعب مباراة الزمالك والأهلي التي تقام في بتروسبورت بالجولة 17 من الدوري المصري الممتاز بختام الدور الاول من الدوري المصري.

وتوجه ميدو لمصافحة مرتضى منصور قبل بداية لمباراة مباشرة، حيث تمنى في حديثه مع رئيس الزمالك بتحقيق الفريق للفوز على حساب الاهلي.

الجدير بالذكر أن ميدو سبق له وأن تولى تدريب نادي الزمالك من قبل، قبل أن يرحل عن الفريق إثر أزمة كبيرة بينه وبين مرتضى منصور.