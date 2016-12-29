البدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل غريمه الزمالك في القمة 113 وذلك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البدري خوض المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني – محمد نجيب – سعد الدين سمير – حسين السيد

خط الوسط : حسام عاشور – أحمد فتحي – عبد الله السعيد -وليد سليمان – مؤمن زكريا

خط الهجوم : مروان محسن.

أما البدلاء : محمد الشناوي – علي معلول – صالح جمعة – حسام غالي – كريم نيدفيد – عماد متعب – جونيور أجاي.

فيما تم استبعاد كلا من : مسعد عوض وصبري رحيل وميدو جابر وعمرو جمال وعمرو السولية ومحمد حمدي زكي وأكرم توفيق.