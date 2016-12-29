بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 29-12-2016

موعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

يخوض ناديا الزمالك والأهلي مساء اليوم الخميس مباراة القمة المصرية على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة المصرية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة -الثامنة مساءً بتوقيت السعودية- في ختام مباريات الدور الاول من الدوري المصري.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يدخل الأهلي مباراة القمة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، حيث خاض 16 مباراة حتى الآن في البطولة المصرية.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل خوضه لـ14 مباراة فقط، حيث نجح في جمع 34 نقطة عن طريقهم.

بث مباشر يلاشوت لمباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يدخل مباراته أمام الزمالك منقوصاً من أحمد حجازي مدافع الفريق، وباسم علي الظهير الأيمن في ظل شعورهما بالإصابة خلال الفترة الماضية.

كما يغيب جون أنطوي مهاجم الأهلي عن فريقه بسبب سفره إلى غانا بعدما علم بخروجه من قائمة الاحمر لمواجهة القمة، في ظل اعتماد حسام البدري المدير الفني للفريق على مروان محسن في قيادة الخط الهجومي للفريق.

تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك

استقر حسام البدري المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك، حيث لن يحتلف قوام الفريق عن الذي ظهر في المباراة الأخيرة للأحمر بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، حسين السيد.

خط الوسط: أحمد فتحي، حسام عاشور، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تنقل مباراة الاهلي والزمالك على ثلاثة قنوات عبر القمر الصناعي نايل سات، وهو أون سبورت ودي أم سي سبورتس ونايل سبورت.