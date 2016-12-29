الأهلي يهدد بالانسحاب من القمة في هذه الحالة .!

الأهلي يهدد بالانسحاب من القمة

هدد اللواء شيرين شمس الدين المدير التنفيذي بالنادي الأهلي بالانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك وذلك في حالة تخطي عدد جمهور الزمالك العدد المسموح به للمباراة.

وكان الزمالك والأهلي قد توصل إلى اتفاق يقتضي بحضور 300 شخص من جانب كلا الطرفان في المباراة وفقا للخطاب الذي أرسلته مديرية أمن القاهرة.

شمس الدين: لن نسمح بحضور أكثر من 300 شخص لكل فريق

وفي تصريح تلفزيوني على فضائية “دي إم سي” قال شمس الدين “لن نسمح بحضور أكثر من 300 شخص من طرف نادي الزمالك في المباراة وسقوم بعد الحضور قبل بداية المباراة”.

وأضاف “في حالة وجود أكثر من العدد المطلوب سنقوم باتخاذ الإجراء القانوني وربما تحدث مشكلة”.