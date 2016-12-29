صفعة قوية للزمالك قبل القمة

ستانلي وحفني مهدد بالغياب عن القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفعة قوية قبل مواجهة القمة مساء اليوم أمام الأهلي باختمالية غياب النيجيري ستانلي أوهايتشي وأيمن حفني عن المباراة لشعورهما بألام في الكاحل وعدم تعافي حفني من شد الخلفية.

ويواجه الزمالك غريقه الأهلي مساء اليوم على ستاد بترو سبورت في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز وهي القمة رقم 113 بين كلا الفريقان.

وكشف مصدر موثوق به داخل الجهاز الفني للزمالك أن اللاعبان سيخضعان لاختبار طبي قبل المباراة للوقوف على مدى قدرتهما على المشاركة فيها من عدمها أما في حالة عدم جاهزيتهماما فسيتم إخراجه من قائمة المباراة.