صورة.. إيفونا يؤازر الأهلي في القمة

إيفونا على انستجرام: هيا يا أهلي إن شاء الله الفوز اليوم

حرص الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق على مؤازرة زملائه السابقين في الأهلي قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام الزمالك في القمة 113.

ويلتقي الأهلي يغريمه الزمالك في السابعة من مساء اليوم في المباراة التي ستقام على ستاد بترو سبورت في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر المهاجم الجابوني على حسابه بموقع التواصل “انستجرام” صورة من مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني للموسم الماضي ودون قائلا “هيا يا أهلي .. إن شاء الله الفوز للأهلي .. حظ زملائي لزملائي اليوم”.