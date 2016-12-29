من داخل معسكر الأهلي.. عبد الحفيظ يهدد بعقوبات كبيرة لهذا السبب

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي من استخدام الهاتف المحمول

هدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم على ستاد بترو سبورت.

ومن داخل معسكر الأهلي هدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بتوقع غرامات مالية كبيرة في حالة استخدام أي منهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقام حسام البدري المدير الفني للفريق بجمع التليفونات من اللاعبين مساء الأمس من أجل التركيز في هذه المباراة.