3 تحذيرات من البدري للاعبي الأهلي قبل ساعات قليلة من القمة

البدري يوجه لاعبي الأهلي قبل القمة

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبي فريقه قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في السابعة من مساء اليوم على ستاد “بترو سبورت” في قمة مباريات الجولة السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

البدري يطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستعراض واللعب من لمسة واحدة والتركيز في المباراة

وطلب البدري من لاعبيه بعدم الاستعراض مثلما كان يفعل رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق والذي انتقل لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي مطالبهم بضرورة استغلال جميع الفرص التي تتاح لهم.

كما طالب البدري من لاعبيه بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة مشيرا إلى أن التركيز هو السلام للفوز بهذه المباراة بجوار تنفيذ الخطة الفنية التي وضعها للمباراة.

أما أخر تحذيرات البدري فكانت بضرورة اللعب الجماعي وعدم الميل إلى اللعب الفردي وضرورة اللعب من لمسة واحدة.