صدمة.. قمة الأهلي والزمالك مهددة بعدم النقل فضائيًا

مخرج القمة يحذر من عدم بث مباراة الزمالك والأهلي

باتت مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 113 مهدةة بعدم نقلها عبر شاشات الفضائيات وذلك بسبب رفض الأمن دخول عربيات البث إلى ملعب المباراة بترو سبورت.

وفي ذات السياق كتب محمد نصر مخرج المباراة على حسابه على موقع التواصل فيس بوك بأن القمة في طريقها إلى عدم البث حيث كتب قائلا ““السيد الفاضل المحترم كبير هذا البلد فيه مباراة كبيرة اليوم فى ستاد بتروسبورت وهناك تعنت كبير من السيد منظم هذه المباراة وتوجيه من سيادته للأمن ومش عارف مدى هذه القوة الى سيادته يتحلى بيها فى مصر وتوجيهاته بعدم دخول رجال سيارة الإذاعة الخارجية الموجودين من ٩ صباحا ويجلسون الان على الرصيف اما المصورين والمخرج يصلون بعد قليل وسيلقون نفس المصير .. الكشوفات موجودة والباشا طالب بطاقة دخول وهو لم يطرح بطاقات من الأصل..لن نهان فى مصر بعد اليوم ومش حاتكلم الأجانب فى ماتش غانا كانت المعاملة معاهم باشوات.. لو سمحت يافندم المباراة لن تذاع اذا لم تدخل الاذاعة الخارجية خلال نصف ساعة لأن التجهيزات كبيرة.. اللهم بلغت”.