فيديو.. رؤوف خليف يتحدث عن القمة والأوراق الرابحة في كلا الفريقان

خليف: أتمنى وجود تكافئ بين الفريقان لصالح الكرة المصرية

تحدث المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف عن المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في القمة رقم 113 بين الفريقان والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم على ستاد بترو سبورت.

وفي مداخلة هاتفية للمعلق التونسي ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال “ديربي الأهلي والزمالك متابع في جميع أنحاء العالم العربي، ويوجد عشاق للناديين في كل مكان والجميع يكون متعطش لمشاهدة المباراة”.

وأضاف “أتمنى وجود تكافئ بين الفريقين لصالح الكرة المصرية أولا والعربية، يجب وجود ندية بين العملاقين حتى تكون البطولة قوية ونستمع بالأداء”.

خليف: السعيد وشيكابالا الورقة الرابحة

وتابع “عبدالله السعيد غني عن الحديث، يتحرك من عنده خط وسط ملعب الأهلي، ومفاتيح لعب الفريقين في خط الوسط”.

وواصل “شيكابالا لديه قدم يسرى رهيبة قادرة أن تتفجر في كل لحظة ونحن نعلم أنه في المباريات الكبيرة والعملاقة يتألق بقدمه اليسرى الذهبية”.

وأتم حديثه “نتمنى أن تخرج القمة بالشكل الذي يريده الجميع وأن تعبر عن حال الكرة العربية والإفريقية التي يتابعها العالم”.