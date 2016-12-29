ميدو يكشف عن رأيه حول الأحق بحماية عرين الفراعنة في أمم أفريقيا 2017

ميدو: الحضري أثبت أنه الحارس الأساسي لمنتخب مصر

كشف أحمد حسام “ميدو” المدير الفني الشابق للزمالك والحالي لوادي دجلة عن الأحق بحماية مرمى منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ويستعد منتخب مصر للخوض غمار بطولة أمم أفريقيا بالجابون وذلك بعد غياب دام 3 دورات منذ تتويجه باللقب في أنجولا عام 2010.

ودون ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر” بأن عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة هو الأحق بحماية مرمى المنتخب في البطولة الأفريقية.

وكتب ميدو “الحضري أثبت أنه يستحق أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر على الرغم من المستوى الجيد الذي يقدمه الشناوي وإكرامي”.