تعزيزات أمنية مكثفة أمام محيط النادي الأهلي بالجزيرة

محيط الأهلي يشهد تعزيزات أمنية

شهد محيط النادي الأهلي بالجزيرة تعزيزات أمنية مكثفة حيث تواجدت أعداد غفيرة من قوات الأمن وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك مساء اليوم في القمة رقم 113 بين كلا الفريقان وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقامت قوات الأمن بعمل كردون أمني حول محيط النادي تحسبا لحضور أولتراس أهلاوي قبل أو بعد المباراة.

وكانت رابطة أولتراس قد دخلت في مشاداة مع الأمن الثلاثاء الماضي وذلك لرغبتهم في حصور المران الأخير للأهلي على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة لكن الأمن منعهم من الوصول إلى مقر النادي.