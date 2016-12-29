البدري يحذر لاعبي الأهلي من ثنائي الزمالك

البدري يحذر لاعبيه من خطورة ستانلي

حذر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاعبي الفريق من خطورة المهاجم النيجيري ستانلي في مباراة الليلة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز .

وطالب البدري لاعبي الأهلي بفرض رقابة لصيقة على مهاجم الزمالك ستانلي وعدم ترك المساحات له ومنعه من التصويب على مرمى شريف إكرامي .

البدري يطالب سعد سمير بضبط النفس أمام استفزازت باسم مرسي

في نفس الوقت، حذر البدري مدافع الفريق سعد سمير من استفزازت باسم مرسي مهاجم الزمالك أو الإحتكاك به منعه لتعرضه للطرد .