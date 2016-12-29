القيعي يكشف عن أفضل مباراة للأهلي أمام الزمالك

عدلي القيعي يفصح عن أفضل مباراة للأهلي أمام الزمالك

كشف عدلي القيعي مدير التسويق السابق بالنادي الأهلي عن أفضل مباراة خاضها الأهلي أمام الزمالك طوال الـ112 مباراة التي لعبها الفريقان.

ويتلقي الأهلي مع غريمه الزمالك في السابعة من مساء اليوم في قمة مبارايات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام على ستاد “بترو سبورت”.

مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي الكأس الموسم الماضي هي الأفضل

وخلال تواجده ببرنامج “المقصورة” الذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” قال القيعي “مباراة الأهلي أمام الزمالك الموسم الماضي في نهائي الكأس هي أفضل مباراة خاضها الأهلي أمام الزمالك ، بالرغم من خسارته بهدف مقابل ثلاثة”.

وأضاف “الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته لكن سوء التوفيق لازمه فيها ومنح الزمالك الفوز ولقب الكأس وكت أشعر أن الأهلي ليس في يومه”.

وأتم حديقه قائلا “مباراة القمة دائما خارج التوقعات وليست مرتبطة بمستوى أي فريق ومن يتوقع الفائز بالمباراة لم يتعلم من التاريخ”.