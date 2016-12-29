صدمة زملكاوية من الوداد المغربي في صفقة “جيبور”

الوداد المغربي يصدم الزمالك ويرفض بيع جيبور

وجه مسئولو نادي الوداد المغربي صدمة قوية لأحلام نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجمه الليبيري ويليام جيبور خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

ورفضت إدارة الوداد المغربي التفريط في خدمات مهاجمها الليبيري جيبور لنادي الزمالك الذي يرغب بضمه خلال شهر يناير المقبل .

وتمسك النادي المغربي باستمرار لاعبه الليبيري في صفوف الفريق، خاصة أنه احد العناصر الأساسية في خط الهجوم للأحمر .

الوداد ينوي تفعيل بند الشراء في عقد إستعارة جيبور

وينوي الوداد تفعيل بند إعادة الشراء في عقد استعارة اللاعب الليبيري من فريق رايو أفي البرتغالي وشراء اللاعب بشكل نهائي .

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة مع الليبري جيبور لضمه في الشتاء تحسباً لرحيل باسم مرسي مهاجم الفريق لأحد الأندية الخليجية ، حيث أكد مرتضى منصور قرب التوصل لإتفاق مع مهاجم أفريقي مميز.