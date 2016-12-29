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رقم قياسي جديد ينتظر الأهلي أمام الزمالك

كتب وليد مجدي
- 29 ديسمبر، 2016 11:14 ص
20,267
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الأهلي على موعد مع رقم قياسي أمام الزمالك

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد مع الأرقام القياسية والتاريخية في مباراته الليلة امام غريمه التقليدي الزمالك .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في اطار منافسات الجولة الـ17 بالدوري الممتاز .

الأهلي يقترب من الهدف رقم 300 في شباك الزمالك

واقترب المارد الأحمر من الوصول للهدف رقم 300 في شباك غريمه التقليدي الزمالك، حال تسجيله لهدفين في مباراة الليلة .

وأحرز الأهلي حتى الان 298 هدفاً في شباك الفارس الأبيض طوال المواجهات التي جمعت الفريقين، في حين سجل الزمالك 218 هدف .

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