رقم قياسي جديد ينتظر الأهلي أمام الزمالك

الأهلي على موعد مع رقم قياسي أمام الزمالك

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد مع الأرقام القياسية والتاريخية في مباراته الليلة امام غريمه التقليدي الزمالك .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في اطار منافسات الجولة الـ17 بالدوري الممتاز .

الأهلي يقترب من الهدف رقم 300 في شباك الزمالك

واقترب المارد الأحمر من الوصول للهدف رقم 300 في شباك غريمه التقليدي الزمالك، حال تسجيله لهدفين في مباراة الليلة .

وأحرز الأهلي حتى الان 298 هدفاً في شباك الفارس الأبيض طوال المواجهات التي جمعت الفريقين، في حين سجل الزمالك 218 هدف .