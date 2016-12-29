ميلان ينهي أحلام ريال مدريد في بوفون الجديد

ميلان يسابق الزمن للتجديد لدونا روما

يسابق مسئولو نادي ميلان الإيطالي الزمن من أجل تجديد عقد حارسه العملاق دونا روما وقدع أحلام ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه الصيف المقبل .

تقارير صحفية إيطالية كشفت عن تجهيز غدارة ميلان لعقد خيالي من أجل إغراء دونا روما بالتجديد والاستمرار في صفوف الفريق اللومباردي .

50 مليون يورو من ميلان لتجديد عقد بوفون الجديد

ورصدت إدارة الروسونيري 50 مليون يورو وعقد لخمس سنوات بواقع 10 مليون يورو سنوياً للحارس العملاق للحفاظ عليه داخل أسوار سان سيرو .

ووجه ريال مدريد أنظاره نحو التعاقد مع دونا روما والملقب ببوفون الجديد من أجل ضمه الصيف المقبل لتعزيز مركز حراسة المرمى ومنافسة الكوستاريكي نافاس .