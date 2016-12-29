رسمياً..تيفيز ينتقل لشنجهاي الصيني بصفقة مدوية

بوكا جونيور يعلن انتقال تيفيز لشنجهاي الصيني

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني انتقال نجمه الدولي الأرحنتيني كارلوس تيفيز، إلى فريق شنجهاي شينهوا الصيني بشكل رسمي اليوم الخميس .

ووقع مهاجم بوكا جونيور الأرجنتيني كارلوس تيفيز عقداً مع نادي شنجهاي الصيني لمدة موسمين .

40 مليون يورو راتب سنوي لتيفيز في الصين

ويحصل مهاجم يوفنتوس السابق على راتب سنوي هو الأعلى في العالم بقيمة 40 مليون يورو عن كل موسم .

وبات تيفيز أحدث نجوم العالمي المنضمين للدوري الصيني ولفريق شنجهاي، بعد البرازيلي أوسكار نجم تشيلسي الذي انضم للفريق الصيني مقابل 60 مليون جنيه استرليني .