التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

محمد حلمي يستقر على تشكيلة الزمالك في القمة

استقر محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام النادي الأهلي والمقررة في السابعة مساء اليوم الخميس بالجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت .

محمد إبراهيم مفاجأة الزمالك في الزمالك في القمة

وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع : محمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وشوقى السعيد

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح وشيكابالا ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: باسم مرسي