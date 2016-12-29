بث مباشر يلاشوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة HD

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبار صعب حينما يواده غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم الخميس 29-12-2016 في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة –الثامنة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم

يستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة الزمالك والأهلي

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر أون سبورت، جدير بالذكر ان مبارة الزمالك والأهلي تقام في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والأهلي اليوم فى تمام السابعة مساء في الدوري المصري الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي اليوم 29/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة الزمالك والأهلي، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة