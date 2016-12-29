الأهلي يتراجع ويوافق على زيادة عدد الجماهير في القمة

الأهلي يوافق على زيادة عدد جماهير القمة

تراجع النادي الأهلي عن رفضه لزيادة أعداد الجماهير الحاضرة لمباراة القمة امام غريمه التقليدي نادي الزمالك بالدوري الممتاز .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس في إطارمنافسات الجولة السابعة عشر بالدوري والمقررة على ملعب بتروسبورت .

شيرين شمس: وافقنا على زيادةالدعوات للمصلحة العامة

وأكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي موافقة القلعة الحمراء على زيادة عدد الدعوات إلى 300 دعوة لكل نادي لحضور القمة .

وأوضح مدير القلعة الحمراء ان تراجع الأهلي وموافقته على زيادة الجماهير يرجع إلى العمل على تخطي الأزمة واستقرار الدولة وبطولة الدوري “.

وكان الأهلي قد أصدر بيان رسمي اليوم أعلن فيه رفضه زيادة عدد الجماهير والتمسك بالإتفاق الأمني المسبق بحضور 50 فرد فقط .