التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

الأهلي يستقر على تشكيلة مباراة القمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز .

وينوي البدري الإعتماد على حسين السيد في الجهة اليسرى في ظل ابتعاد معلول عن المباريات الماضية ، بينما ازدادت حظوظ مؤمن زكريا في المشاركة على حساب كريم نيدفيد وهو ما وضح من التمرين الأخير للفريق .

مروان محسن يقود الأهلي أمام الزمالك

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد – محمد نجيب – سعد سمير – محمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي – عبد الله السعيد – وليد سليمان

خط الهجوم: مؤمن زكريا – مروان محسن