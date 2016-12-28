أول تعليق من محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي

محمد صلاح يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب عربي

علق الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي روما الإيطالي على تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربى لعام 2016 .

وأعرب جناح روما الإيطالى محمد صلاح عن سعادته الكبيرة بالتتويج بجائزة اللاعب العربي الأفضل هذا العام .

محمد صلاح: فخور بجائزة أفضل لاعب عربي

وقال “صلاح” عبر خسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”: فخور بحصولى على جائزة أفضل لاعب عربى لعام 2016، وأود أن أعرب عن امتنانى لمن ساندنى ومستمر فى دعمى”.

وحصد نجم الفراعنة جائزة أفضل لاعب عربى لعام 2016، خلال حفل جوائز “جلوب سوكر” العالمية، الذى أقيم فى إمارة دبى بالأمس متفوقاً على الجزائري رياض محرز والمغربي مهدي بن عطية .