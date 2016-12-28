مفاجأة..الأهلي يهدد بالإنسحاب من القمة لهذا السبب !

أزمة تهدد إقامة القمة

في مفاجأة من العيار الثقيل، باتت مباراة القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك مهددة بالإلغاء بسبب رفض المارد الأحمر زيادة أعداد الحضور عن المتفق عليه .

وهدد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بالإنسحاب من مباراة القمة حال زيادة عدد الحضور عن 50 فرد لكل نادي .

الأهلي يرفض زيادة عدد الجماهير في القمة

وتمسك الأهلي بالإتفاق الأمني للمباراة الذي عقد مؤخراً، حيث تم الإقرار رسمياً بحضور 50 فرد من كل نادي.

ورفض المارد الأحمر زيادة أعداد الدعوات لحضور المباراة إلى ما يزيد عن الـ300 دعوة لكل فريق وفقاً لما أعلنه مرتضى منصور رئيس الزمالك، مهدداً بالإنسحاب من المباراة .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ17 بالدوري .