عاجل..المجري كاساي يصل القاهرة لقيادة قمة الأهلي والزمالك

طاقم تحكيم القمة يصل القاهرة

وصل طاقم التحكيم المجري منذ قليل، إلى القاهرة استعداداً لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري المقررة يوم غد الخميس على ملعب بتروسبورت .

كاساي يصل القاهرة لقيادة القمة

ووصل المجري فيكتور كاساي ومعاونيه إلى القاهرة منذ لحطات، حيث سيقيم الطاقم في فندق المطار ، استعدادا للقاء القمة .

وكان الزمالك قد اعترض على تعيين كاساي حكماً لقمة الأهلي والزمالك، بسبب ظلمه للفريق في مباراة سابقة لم يحتسب بها ضربتي جزاء وفقاً لما قاله مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .