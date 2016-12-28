موعد وتفاصيل مباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس 29 – 12 – 2016 والقنوات الناقلة

موعد وتفاصيل مباراة الأهلي والزمالك

يصطدم مساء اليوم الخميس النادي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك ، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء الخميس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس .

أجواء مباراة الأهلي والزمالك

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام غريمه التقليدي بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث من اجل الإبتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز في أخر مباريات الدور الأول بالدوري .

ويمتلك الأهلي في رصيده على عرش ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، حققهما من الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات دون أي خسارة .

في حين، يسعى نادي الزمالك لإيقاف انتصارات غريمه الأهلي وخطف النقاط الثلاث وحسم القمة لصالحه والدخول بقوة في سباق الصدارة مع المارد الأحمر .

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة حققها من 10 انتصارات و4 تعادلات حتى الأن بالدوري .

قائمة الزمالك لمباراة القمة امام الأهلي

اعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى:أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع: حسني فتحي وشوقي السعيد وأحمد دويدار وعلي جبر ومحمود حمدي ومحمد ناصف.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود دونجا ومعروف يوسف وشيكابالا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم وأحمد رفعت وريكو.

خط الهجوم: أحمد جعفر وباسم مرسي وستانلي.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم 26 لاعب لمباراة الزمالك وهم :

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، مسعد عوض

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، علي معلول، حسين السيد، صبري رحيل، سعد سمير، محمد نجيب

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، حسام عاشور، أكرم توفيق، عبد اللّه السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صالح جمعة، محمد حمدي زكي

خط الهجوم: جونيور اجايي، عماد متعب، عمرو جمال، مروان محسن

غيابات الأهلي والزمالك في القمة

يعاني الزمال صاحب المباراة من عدة غيابات في مباراة القمة، وهم جنش وإسلام جمال ورمزي خالد وأحمد توفيق لأسباب فنية ومصطفى فتحي ومحمد مسعد ومحمد مجدي للإصابة وأسامة إبراهيم للإيقاف

بينما يفتقد الأهلي لخدمات كل من، أحمد حجازي ورامي ربيعة وباسم علي وعمرو السولية للإصابة .

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام نظيره الزمالك وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، محمد نجيب، حسين السيد “معلول” .

خط الوسط: حسام عاشور، أحمد فتحي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا “كريم نيدفيد” .

خط الهجوم: مروان محسن

موعد مباراة الأهلي والزمالك

طرفي المباراة: الأهلي والزمالك

مناسبة المباراة: الجولة الـ17 بالدوري

ملعب المباراة: بتروسبورت

توقيت المباراة: السابعة مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل المباراة اليوم على عدة قنوات وهي:

قناة أون تي في وقناة DMC وقناة النيل الرياضية الفضائية كما يذاع اللقاء على قناة النيل الأرضية.

ومن المقرر أن يقوم موقع ” أخبار الأهلي ” بعمل بث مباشر للمباراة بدون تقطيع وبجودة عالية لكل متابعيه.