مرتضى منصور: القمة مباراة عادية ولن تحسم الدوري

رئيس الزمالك يعلن زيادة دعوات مباراة القمة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك زيادة أعداد الدعوات لحضور مباراة الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في ملعب بتروسبورت .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز والمقررة غداً الخميس.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء ان الداخلية واتحاد الكرة وافقوا على زيادة الدعوات إلى 300 دعوة للأهلي ومثلهم للزمالك و100 دعوة للصحفيين و15 للجبلاية و40 للشركة الراعية .

مرتضى: لم يدخل مباراة القمة إلا حاملي الدعوات

ووجه مرتضى نصيحة للجماهير بعدم الحضور لملعب بتروسبورت ، حيث سيدخل اللقاء من يحمل الدعوات فقط وهم الأعضاء العاملين في الأهلي والزمالك .

وأصاف رئيس الزمالك بأن مباراة القمة هي لقاء عادي مثل أي لقاء الفائز سيحصل على ثلاث نقاط وهي مثل أي مباراة بالدوري ولن تؤثر على حسم لقب الدوري .