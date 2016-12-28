شرط وحيد من حمودي للانتقال للأهلي

أحمد حمودي يتشرط على الأهلي

وضع أحمد حمودي لاعب خط وسط فريق الباطن السعودي شرطاً من أجل اتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية أو الصيف المقبل .

واشترط أحمد حمودي نجم الباطن السعودي الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من الباطن السعودي للانضمام للمارد الأحمر .

وطلب اللاعب الحصول على نفس الراتب في الأهلي بالدولار كما يحصل في الباطن أو ما يوازيه بالجنيه المصري .

حمودي يراوغ الأهلي بالعروض السعودية

وأبلغ حمودي إدارة الأهلي بإمتلاكه عرضاً سعودياً من أحد أندية القمة بالدوري، بالإضافة لرغبة الباطن في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الأول .

ويرغب حسام البدري في التعاقد مع حمودي في الشتاء حال فشل التعاقد مع كيجان دوللي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي .