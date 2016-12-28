رسمياً.التشيكي «ستراكا» مدرباً للإسماعيلي

الإسماعيلي يعين مدرب تشيكي مدرباً له

أعلن النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي فرانز ستراكا من أجل تولي تدريب الفريق بشكل سمي خلال الموسم الحالي .

وقررت إدارة الإسماعيلي تعيين المدرب التشيكي ستراكا خلفاً للمدرب الحالي أشرف خضر الذي يقود الفريق مؤقتاً .

ستراكا يقود الدراويش عقب مباراة الاتحاد

ومن المقرر أن يتولى المدرب التشيكي القيادة الفنية للدراويش عقب مباراة الاتحاد السكندرى بعد غد الجمعة في ختام الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

وتواجد ستراكا وأشرف خضر في المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر النادي للإعلان عن تعيين مدير فنى جديد وبعض القرارات الهامة داخل النادي.