وكيل أنطوي يوضح حقيقة هروبه من الأهلي

وكيل أنطوي: اللاعب لم يهرب

أوضح أحمد يحيى وكيل اللاعب جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي أن موكله لم يهرب من القلعة الحمراء، مؤكداً على أنه حصل على أجازة لقضاء احتفالات أعياد الميلاد.

وأكد أحمد يحيى في تصريحات مساء اليوم الأربعاء على أن انطوي نجح في الحصول على جواز سفره، وهو ما جعله يتخيل أنه من حقه السفر إلى بلاده لقضاء الاحتفالات.

وشدد وكيل أنطوي على امتلاكه لعرضاً للاحتراف في أحد أندية الدوري السعودي، مؤكداً على أنه سينتقل للفريق عبر الطرق الشرعية ومن بوابة النادي الأهلي.

واختتم يحيى حديثه بالتأكيد على أنه تواصل مع إدارة النادي الأهلي وشرح لهم الموقف كاملاً، مشدداً على أنهم يرغبون في احتراف اللاعب خارج مصر عن طريق القنوات الشرعية.