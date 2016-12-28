مهاجم الزمالك السابق يتقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة

مكي يشكو الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة

أعلن اللاعب أحمد حسن مكي مهاجم نادي سموحة الحالي والزمالك السابق عن تقدمه بشكوى رسمية ضد القلعة البيضاء في اتحاد الكرة المصري.

وأشار مكي إلى أنه توجه لمقر اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء من أجل شكوى الزمالك بعد أن وصلت مستحقاته المتأخرة إلى 700 ألف جنية.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق أنه حاول الاتصال بإسماعيل يوسف مدير الكرة بالقلعة البيضاء خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يجد رداً من جانب الأخير.

واختتم مكي حديثه بالتأكيد على أن تجاهل مسؤولي الزمالك في الرد عليه أجبره على التقدم بشكوى رسمية ضد النادي للحصول على مستحقاته.