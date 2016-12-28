البدري يفاضل بين معلول والسيد بطريقته الخاصة

البدري يعقد مقارنة بين معلول وحسين السيد

يفاضل حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بين الثنائي علي معلول وحسين السيد لتواجد أحدهما في تشكيل الفريق خلال مواجهة الزمالك.

وسيلتقي الاهلي مع الزمالك مساء غداً الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 والأخيرة بالدور الاول من الدوري المصري الممتاز.

وخلال مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، عقد البدري مقارنة بين معلول وحسين السيد من أجل اختيار أحدهما، وذلك عن طريق تخصيص فقرة للكرات العرضية.

وقام البدري بتوجيه تعليماته لمعلول والسيد لتنفيذ الكرات العرضية من أجل تسهيل مهمته على اختيار اللاعب الأساسي في الجبهة اليسرى للأهلي خلال المباراة.