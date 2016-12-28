مرتضى منصور يتحدى: لدي 600 دعوة لمواجهة الأهلي

مرتضى منصور يعلن طباعة 600 دعوة للقمة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على طباعته لـ600 دعوة من أجل حضور مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي والزمالك وجهاً لوجه مساء غداً الخميس على ملعب بتروسبورت في القاهرة في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وشدد منصور على أنه قام بطباعة 600 دعوة بناء على حصوله على موافقة أمنية من جانب وزارة الداخلية بحضور هذا العدد في مدرجات المباراة.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه زيادة عدد الجماهير عن التي تم إقرارها في الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، والذي قضى بحضور 100 مشجع مناصفة بين الفريقين.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أن 300 دعوة سيتم إرسالهم إلى النادي الأهلي من أجل توزيعها على جماهير القلعة الحمراء.