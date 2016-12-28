بالفيديو.. الشوالي يتحدث عن الأهلي والزمالك وأبو تريكة

الشوالي: الأهلي يشبه الترجي في تونس والزمالك كالأفريقي

تحدث المعلق التونسي عصام الشوالي عن مباراة القمة المقبلة التي ستجمع الاهلي بالزمالك في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار الشوالي إلى أن قمة الأهلي والزمالك تعد هي الأبرز والأكثر شعبية في الوطن العربي، مشبهاً الأحمر بالترجي التونسي، والأبيض بالأفريقي.

وشدد الشوالي على أنه يرتبط بشكل كبير بالنادي الأهلي بسبب تعليقه على مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، مؤكداً على أن جماهير الفريق مازالت تذكر تعليقه على هدف اللاعب في كلوب أمريكا المكسيكي.

وأضاف الشوالي أن الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه كان مسيطراً بشكل كبير على مباريات القمة أمام الزمالك، مشدداً على تقارب مستوى الفريقين في الفترة الحالية.

واختتم الشوالي حديثه بالتأكيد على الموهبة التي يتمتع بها محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الزمالك، مشدداً على أن الظروف التي مر بها أوقفت مسيرته الاحترافية.