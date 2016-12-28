الغندور: لهذا السبب هرب أنطوي من الأهلي

الغندور: الأهلي مديون لأنطوي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن سبب هروب اللاعب جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي وعودته إلى غانا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار الغندور في تصريحات إذاعية إلى أن أنطوي لم يحصل على راتبه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهو ما يدعم موقفه القانوني ضد الأهلي.

وشدد الإعلامي المنتمي لنادي الزمالك على أنه في حال عدم التوصل لحل ودي بين الأهلي وأنطوي، فإن مديونية القلعة الحمراء تجاه اللاعب ستدعم موقف الغاني.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أن وكيل أنطوي اقترح عيه الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للعب في الخليج ببطاقة دولية مؤقتة.