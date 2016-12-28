الأهلي يعلن موقفه من زيادة عدد جماهير القمة

الاهلي: لم نتلق ما يفيد بزيادة عدد جماهير القمة

أعلن شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موقف فريقه من الأنباء التي ترددت بشأن زيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على نية الجهات الأمنية زيادة عدد جماهير القمة لتصل إلى 300 فرد لكلاً من الأهلي والزمالك على حدة.

وأشار شمس الدين إلى أن النادي الأهلي لم يتلق أية خطابات رسمية تفيد بزيادة عدد الجماهير، مؤكداً على إلتزام القلعة الحمراء بالعدد المحدد في الاجتماع الأمني الخاص باللقاء.

وكان الاجتماع الأمني الخاص بالقمة قد أعلن خلاله عن حضور 50 مشجعاً للأهلي ومثلهم للزمالك، بالإضافة إلى 100 صحفي يحضرون المباراة في مقصورة الإعلاميين.