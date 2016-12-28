حفني يحدد مصيره من مواجهة الأهلي

اختبار طبي لحفني يحدد موقفه من لقاء الأهلي

يخضع اللاعب أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك لاختبار طبي مساء اليوم الأربعاء استعداداً لملاقاة الأهلي غداً الخميس في الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وكان حفني قد تعرض لإصابة خلال الأيام الماضية حيث منعته من التواجد في تدريبات الزمالك استعداداً لملاقاة الأهلي، قبل أن يتقرر خضوعه لاختباراً طبياً.

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبي الذي سيخضع له اللاعب على هامش مران الزمالك مساء الأربعاء موقفه من التواجد في مباراة القمة القادمة.