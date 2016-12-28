البدري يضع الرتوش الأخيرة للقمة قبل مواجهة الزمالك

البدري يحاضر لاعبي الأهلي قبل القمة

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عقد محاضرة للاعبي الأهلي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء لوضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريبه الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، وهو المران الذي سيشهد الاستقرار على تشكيل الفريق النهائي.

وسيقوم البدري بإلقاء محاضرة على اللاعبين بعد انتهاء المران، حيث سيقوم خلالها بعرض مقاطع مصورة من مباريات سابقة للزمالك في الدوري المصري.

كما سيقوم البدري بعرض لقطات من مباراة سابقة للأهلي في الدوري من أجل توضيح بعض النقاط للاعبين قبل خوض مباراة القمة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك غداً الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.