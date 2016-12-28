أحمد حسن يوجه أخر تحذيراته لمرتضى منصور في بيان جديد

بيان جديد من أحمد حسن ضد مرتضى منصور

أطلق أحمد حسن عميد لاعبي العالم قذائف نارية في وجه المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك خلال الساعات الماضية خاصة في ظل الخلافات الموجودة بينهما خلال الأيام الماضية.

وأصدر الصقر بيان رسمي جديد على موقعه الرسمي يتحدث فيه عن الأزمة ويوجه خلاله أخر تحذير لمرتضى منصور الذي دائما يخوض خلافاته بأسلوب غير جيد ومتهمه بأنه دائما ما يخوض في حرمات البيوت.

وقال أحمد حسن في بيان على موقعه الرسمي: “دائما ما تتحدث عن أنك رجل مصر الأول، وكنت أتمنى أن تكون المعركة بيننا، رجل لرجل، بعيدا عن الدخول في حرمات البيوت والأمور الشخصية، ولكن هذا ما عهدناه عليك دائما في الخلافات الشخصية ودائما ما تتجه إلى أسلوب الـ…”.

“ما أسهل أن أرد عليك وأدخل في حرماتك وأعراضك، ولكن تربيتي وأخلاقي وما علمني إياه أبواي لا يسمح لي أن أدخل وأخوض في حرمات أو أعراض أي شخص مهما كانت الخصومة بيننا”.

“وكما يقول المثل، فإن العين بالعين، والبادي أظلم، فأنا بالفعل دائما أترفع عن الرد على البذاءات مرة واثنتين ولكن في الثالثة، سيكون كل شيء عنك مباح للجميع بالنسبة لي، وسأتحدث فيه وما أسهل هذه الطريقة”.

“أعلم أن المعركة ستطول بيننا نظرا لأن دورك لم ينته بعد مثل غير من سبقوك في تأدية هذا الدور، وبالفعل أنت تؤديه على أكمل وجه، ولكنني على يقين وثقة بالله بأن حقي لن يضيع بالاحترام والقانون، وبمساندة كل المحترمين الذين يدعمونني بشكل مستمر، وأود أن أشكر الجميع على هذه الوقفة المحترمة، إذا لم يكن للمسئولين راي آخر في هذه المعركة”.

“الآن القضية ليست قضيتي وحدي ولكنها قضية أجيال قادمة نريد أن تنشأ على يد قدوة تعلمهم الأدب والاحترام بعيدا عن المهاترات والبذاءات والخوض في الأعراض التي نراها كل يوم وليلة ولا أحد يحاسب على ذلك”.